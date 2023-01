Begoña Gutiérrez habla del suicidio del que era su marido y termina muy emocionada: "La salud mental hace años no era comprendida"

Begoña, ante el árbol de la vida del programa, se abría ante sus compañeros, antes de ser la primera expulsada y elegía la palabra "soledad" para hacer balance de su vida y contaba uno de los episodios más duros que le han hecho sentirse así: "La muerte del padre de mi hijo fue inesperada y trágica , a mí eso me ha marcado mucho. Mi hijo tenía tres años, me sigue torturando, es como mi talón de Aquiles, en ese momento no era tan común una desaparición voluntaria".

Al verlo, Sandra Barneda ha querido hablar abiertamente sobre el suicidio: "Está muy bien que hablemos, hay cosas que en este país son tabú, en España se suicida muchísima gente, no se dice nada al respecto y es una de las grandes lacras de nuestro país . Hay que empezar a hablar del dolor que provoca a los familiares y sobre todo a ellos mismo que no han encontrado otra salida. Que se hable del tema y te doy las gracias".

“La salud mental o las emociones del alma hace años no eran comprendidas, gracias a Dios ahora la sociedad ha ido avanzando", ha reaccionado Begoña ya en plató y ha contado que por ello no le gusta nada el conflicto: "No me gusta hacer leña del árbol caído".