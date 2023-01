El tremendo bajón de José Antonio Avilés en su semana más complicada: "Me quiero pirar"

José Antonio Avilés no está pasando su mejor momento, un encontronazo con Kiko Jiménez de buena mañana le hace estallar y que un collar que le tiene a modo de protección se le haya roto, le hace brotar por completo.

"La virgen tampoco hace milagros", dice Kiko Jiménez al conocer esto y Avilés reacciona: "Deja de hacer el 'show' conmigo porque no sabes de la mala h* que me ponen estas cosas". Kiko J asegura que las reacciones de su compañero le dan risa porque "no sabe que creerse" y si esto puede ser una estrategia para ver si el publico le deja en la granja.