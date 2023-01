Pipi Estrada da todos los detalles sobre la famosa venta de la casa: "La compramos cuando estaba casado con Teresa en régimen de bienes gananciales"

El colaborador ha querido dar más detalles para que Terelu no investigue se lo va a contar esta noche: “Borja se equivoca en la fecha, la compramos en el año 96 cuando estaba casado con Teresa en régimen de gananciales , la hemos ido pagando al 50%. Hubo un momento en el que tuve un problema con hacienda de 250.000 y como no puedo hacerle frente, Hacienda muerde en esa casa. Teresa tiene su parte bien sólida, mi 50% Hacienda me lo embarga”.

Y habla sobre la venta a la que se refiere su hijo: “Hace unos meses ella vende la casa y por esa casa le dan un millón de euros, se compra un piso en Las tablas. Hasta que le dan la casa Teresa los vive en mi casa y mi novia no tiene ningún problema”. Además, se muestra muy enfadado con José Antonio por esto: “Avilés se recrea porque piensa que tiene un bomba, me está acusando de que he hecho un alzamiento de bienes y eso es un delito. Lo de esa casa es como yo lo he contado”.