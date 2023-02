Naturalidad, espontaneidad y mucha locura, son cosas que describen a la perfección a la Galdeano . De hecho, en varias ocasiones hemos podido comprobar que la de Pamplona no es dada a usar ropa interior . Por eso, hemos querido hablar con Marta Peñate , quien se sienta justo frente a ella en plató , y quien no pierde detalle a lo que pasa a su alrededor.

Así, la exparticipante de 'Supervivientes' , nos ha contado todo lo que no vemos de Maite por el televisor y no hemos podido contener la risa. Además, nos ha revelado la buena relación que guarda con ella y su deseo de querer pasar muchísimo más tiempo a su lado.

¿Estás preparado para descubrir la verdad de Maite Galdeano detrás de cámaras ? No te pierdas las palabras de Marta Peñate y... ¡Dale al play!

Ahora que está soltera, Maite se ha tenido que poner las pilas y modernizarse con esto de las aplicaciones, algo que no estaba acostumbrada a usar, ya que ella misma ha confesado que es más del contacto directo. Sorprendentemente, no se le da nada mal y ya tiene hasta su propia lista de pretendientes .

