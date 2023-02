Nos colamos en el armario de Silvina Magari: "Tengo muchas pelucas y 300 chándales"

Silvina Magari ha dado el do de pecho, pero esta vez en la granja de 'Pesadilla en el Paraíso'. Tras su paso por Got Talent, la cantante ha sido todo un descubrimiento como fichaje del reality presentado por Carlos Sobera. Tanto es así que Silvina ha conseguido el quinto puesto en el concurso tras perder el duelo con Mar López en la semifinal.

Sin embargo, su expulsión no le ha impedido ser una de las protagonistas de la gran final. Era imposible apartar la mirada del look de la cantante : chándal negro, riñonera plata y una larguísima peluca rosa. Un outfit con el que acaparó las miradas de todos, incluida la de Carlos Sobera, que le preguntó: "¿Pero qué te ha pasado en el pelo?"

Además, Silvina Magari ha contado que en cuestión de días fuera de la granja ha recuperado más de la mitad de peso que había perdido. "Me he estofado", ha comentado la madrileña. Aunque ha sido dura, le ha gustado tanto la experiencia que no le importaría tener su propio reality: "En Ibiza, con 40 travestis y yo de heterosexual normativa". Y si no, siempre puede protagonizar un show con una de sus canciones de Got Talent, que por lo pronto la han llevado lejos.