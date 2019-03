Mª Teresa Campos: “Ojalá pudiera presentar yo ahora una tertulia política”

Después de hablar de feminismo, en esta segunda entrega, la presentadora ahonda en su vida profesional y en los hombres que más la han marcado, como Jesús Hermida. Echando la vista atrás, Teresa Campos revela de forma anecdótica que fue precursora de 'Tu cara me suena', formato que triunfa ahora en todo el mundo. La periodista recuerda su éxito al apostar por el debate político en la mañana y confiesa que le encantaría poder volver a hacerlo en el convulso contexto actual. Mª Teresa Campos agradece a los “jefes” que escuchaban sus propuestas a lo largo de su carrera, en especial a los de Telecinco, “donde más libre me he sentido”. Sobre su futuro profesional inmediato, evita pronunciarse por ahora...