Nos encontramos con Patricia Steisy (MYHYV, Supervivientes), recién llegada de su 'Crazy Trip' en Tailandia (MtMad, BeMad) con Violeta Mangriñán, Oriana Marzoli, Labrador y Barranco. La ex tronista nos cuenta que han "montado una muy gorda" en este nuevo reality, quién ha ligado más... y cómo ha cambiado su look, ahora más discreto: "He madurado"