Desde bailes hasta monólogos: los finalistas de 'Quiero ser famoso' muestran su talento en la gala final

Aarón ha dejado a todos con la baba colgando con sus movimientos imposibles , porque además de desfilar sabe moverse increíble. Otros que han demostrado que no hay baile que se les escape han sido los Four Panas . Los zaragozanos han levantado a todo el público de sus butacas con su buen rollo y su energía.

Jose, el octavo finalista confirmado hoy mismo, ha hecho un alegato lleno de fuerza sobre la diversidad y la moda. El de Pozuelo ha dejado claro, una vez más, que la moda no tiene género y que debemos llevar puesto aquello que nos haga sentir bien y no lo que la gente crea que es lo normal, ¡muy bien dicho! María también lo ha petado con un baile que guardaba un potente mensaje 'body positive'. Porque sí, los cuerpos no normativos también tienen cabida en nuestra sociedad, y con su look brillante y su sonrisa permanente, la robledana nos lo ha hecho saber.