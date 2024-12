Manu y Laura confirmaban que ya han tenido una noche de pasión . "Es un momento que estábamos esperando hace un montón de tiempo y ha ido mejor de los esperado ", decía Laura que, confirmaba tener muchas expectativas y que "se han superado". "Ha sido intenso y mucha pasión", añadía Manu, que prefería no desvelar detalles sobre esto pese a las preguntas de los colaboradores: "Es algo muy íntimo".

Además, ambos contaban en qué punto está su relación a nuestro presentador, momento en el que confirmaban que ya son una pareja consolidada. "Para mí estamos mejor que nunca. Ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, confiamos plenamente el uno en el otro y el resto me da igual", explicaba Laura. "No hay ningún proceso ya", decía Manu dejando claro que no tiene dudas como tiempo atrás.