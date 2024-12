Tensión de Daniela con Edi, Violeta y Jorge al tildarla como 'soberbia' en 'La mesa de los pecados'

Violeta, a Daniela: "Me parece que es una persona con muy poca humildad"

Ion Aramendi llama la atención a la madre de Violeta en plató: "No hace falta sacudir a los demás para defender a tu hija"

Tras pasar casi noventa días de convivencia en la casa de Guadalix y durante el debate de 'Gran Hermano' han tenido que señalar a sus compañeros, bajo su opinión, en 'La mesa de los pecados'.

"Tenéis siete tótems que corresponden a los siete pecados capitales: avaricia, envidia, ira, lujuria, pereza, gula y soberbia. Deberéis entregar el pecado que os indique al compañero que elijáis y me tendréis que dar una razón de peso", les explicaba Ion Aramendi y el primero era el de la soberbia.

Daniela era la elegida por muchos de sus compañeros para darle el 'tótem' de soberbia y esto provocaba un tenso momento entre ella y Violeta.

"Me parece que es una persona con muy poca humildad, algo que yo valoro mucho en las personas y la sencillez y creo que le falta bastante. No me gusta nada la gente prepotente y por eso me molesta en la casa", argumentaba Violeta, pero Daniela no se callaba ante esto: "La primera soberbia y envidiosa eres tú, la menos adecuada para hablar de eso eres tú, mírate primero a ti y luego a los demás".

Violeta aseguraba que si algo tiene es la humildad y Daniela le decía algo: "Siempre estás diciendo lo buena que eres, la gente que es buena no lo va repitiendo todos los días, a ver si lo aprendes. Te lo ha dicho hasta tu propio amigo". Algo que esta aseguraba no hacer: "No lo digo todos los días y bien segura estoy".

Tras esto, Óscar argumentaba el por qué de definir con esta palabra a Daniela: "Nunca aceptas una crítica y nunca pides un perdón. Yo también soy soberbio a veces, pero cuando alguien me lo dice reacciono. Al menos lo reconozco". "Aquí no vengo a contentar a nadie ni a cambiarme a mí misma", respondía ella.

Tensión de Daniela con Edi y Jorge

Edi también tenía claro para quién iría su 'ficha' de soberbia: para Daniela. "En el diccionario, si buscas la palabra soberbia aparece su foto. Mira por encima del hombro a la gente y es arrogante y prepotente", explicaba el concursante gallego. Además, subrayaba que fuera de la casa no sería su amiga.

Tras estas palabras, los dos entraban en un 'rifirrafe' y Daniela le daba un tremendo zasca: "El primer prepotente que hay aquí eres tú". Además, le sacaba cosas que habían pasado en la casa en donde para ella, Edi había sido muy prepotente.