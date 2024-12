En la parte para abonados de mitele Plus del debate de 'Gran Hermano' no ha faltado la tensión en plató y, es que, algunos colaboradores han destacado los comentarios de Laura, madre de Violeta en las redes sociales, lo que ha generado varios cruces de reproches.

Pero la colaboradora respondía a esto: " Eso no es ayudar al concurso de tu hija, al revés, te lo vas a cargar ". Algo a lo que Laura aseguraba que habían hecho una descalificación muy fea a su hija y Miguel Frigenti saltaba ante esto: "Estáis usando unos términos y unas historias muy bajas, cuando aquí se viene a comentar el concurso, y no nos importa ni el pasado de tu hija ni nada, nos importa el concurso".

La madre de la concursante contratacaba contra el colaborador y este no se callaba ante sus palabras: "No voy a entrar ya en el juego, lo voy a decir, me parecéis gentuza. Que diga eso no lo voy a consentir, estoy haciendo mi trabajo y colaborando, no me meto con nadie".