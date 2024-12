"El resultado no os lo va a dar el 'Super', si no una persona muy querida por la familia de 'Gran Hermano' y el que más sabe de la historia de 'GH' sobre granjas y animales", les comunicaba Ion Aramendi a los concursantes.

Momentos en el que podían escuchar el mensaje del ganador de 'Gran Hermano 4': "Os voy a decir lo que he visto a lo largo de la semana. Los animales son para cuidarlos y pasearlos, no para que os paseen ellos a vosotros". Y les daba algunos ejemplos: "En la recogida de huevos algunos os habéis dormido y eso no se puede permitir. La vaca tampoco ha quedado correctamente ordeñada, en la vida real eso sería grave".