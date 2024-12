Jorge Javier Vázquez intervino entonces en la conversación dirigiéndose directamente a Edi. "Nunca he visto a nadie que dude tanto ante un sentimiento. Y creo que cuando alguien duda tanto, es porque en realidad lo tiene muy claro ", opinó el presentador. "Estamos en una burbuja. Mis sentimientos son reales pero yo fuera tengo una responsabilidad muy grande. No puedo hacer como hacen mis compañeros. Tengo que quedarme en mi tierra, estabilizarme yo y luego ya hablar con ella. (...) Necesito salir fuera, vernos y saber cómo estamos y cómo es la situación", replicó Edi mientras el semblante de Violeta estaba de lo más serio escuchando.

Jorge Javier insistió que "Violeta es la misma dentro y fuera", pero Edi se mantuvo en su planteamiento. "Ya lo sé pero aquí me sorprendo hasta yo, la vida me estaba sorprendiendo cada vez más. Al final surgen cosas... Yo lo que no quiero es prometer y no cumplir. Ella sabe lo que siento. Me estoy planteando la relación", insistió el gallego.