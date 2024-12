Jorge Javier Vázquez pregunta a Óscar en el confesionario por el concurso y su vida personal

El concursante habla de su amante y le manda un directo mensaje en directo

Maica se derrumba tras una fuerte disputa con Óscar: "Te odio"

En una noche en la que Óscar, como nominado, no sabía que había expulsión, antes ha podido hablar en el confesionario con Jorge Javier Vázquez en directo, en el que ambos han protagonizado un divertido momento.

Jorge Javier preguntaba al concursante por cómo se sintió tras la nominación de Edi: "Me enfadé mucho, pero cuando me explicó las razones lo vi coherente".

Óscar explicaba lo que le preocupa de salir de la casa: "El momento de conocerle a usted y el plató me da mucho respeto, ya le contaré lo que me dijo mi madre". "Yo no me como a nadie", le aseguraba Jorge Javier y este reaccionaba: De momento, ¿no? Eso espero".

"Me he estado preguntando una cosa sobre su profesión, que se me acaba de ocurrir, ¿echas de menos montar?", le preguntaba Jorge Javier y este se partía de risa con la respuesta de Óscar: "Mucho en todos los sentidos, si te soy sincero. Hay que tener mucho cuidado con lo que se me pregunta".

El que aseguraba que no se va a cortar por Ruvens: "No quiere saber nada de mí en ese sentido, tendré que buscarme la vida. Él ya lo sabe además, ya le explicado lo que voy a hacer, escribir a Óscar que es mi amante y vive en Madrid, tiene diez años más que yo, pero está estupendo".

Amante al que lanzaba un mensaje muy directo desde el confesionario: "Ruvens es mi amigo, ya te dije que lo que pasaba aquí, se quedaba aquí. Ya te dije que era una experiencia única y que no iba a guardar ausencia, pero tampoco ha pasado nada. Tengo muchas ganas de verte, espero que no te hayas echado un novio en tres meses, aunque si tiene algo tampoco me importa".

Las palabras del concursante sobre su amante hacían que Jorge Javier apuntase algo: "Te digo una cosa por la parte que me toca, tu amante tendrá 48 años y has dicho tiene diez años más que yo, pero está estupendo. Ese 'pero' sobra, yo tengo 54 años, ese 'pero', ¿qué tiene ahí que ver?".

Además, Óscar también se sinceraba sobre lo que le gustaría que quiere que pase con su relación con Maica cuando se acabe el programa: "Pasará lo que ella quiera, como ha pasado siempre. Yo le sigue queriendo un montón, la quiero con todo, ella a mí no. Alcahueta no me quiera, pues es lo que hay, yo le quiero con todo, con lo bueno y con lo malo. Me encanta también su parte mala, es más entretenida, una niá tan buena es aburrida".