Los concursantes se han quedado en shock tras esta discusión entre Óscar y Maica: pocas veces se les ha visto así

Todo ha nacido tras unas palabras de Óscar en donde pedía ser el minisúper: "Lo ha sido todo el mundo..."

En los últimos días -y en las últimas horas- las discusiones entre Maica y Óscar no han parado dentro de la casa de 'Gran Hermano'. La intención de Óscar de presentarse a minisúper fue el detonante de un nuevo enfrentamiento entre ellos. "Voy a ser el minisúper esta semana. Lo ha sido todo el mundo, con lo cual, me toca", confesaba el concursante vasco. Rápidamente, Maica saltaba: "Óscar, yo a ti no te veo porque estás más en la cama que en cualquier sitio, así que... prefiero que no".

"Más que nada porque vamos a discutir", añadía la joven, para señalar a quién prefiere. "O Juan o Ruvens", indicaba. Óscar recordaba que esos dos ya habían sido minisúper: "Ellos ya han repetido. No hay que hacer trampas. Las normas son las normas". Óscar señalaba que fue el Súper quien dijo que no se podía repetir y Adrián le recordaba que había sido él quien lo dijo, no el Súper. "¡Tramposas!", exclamaba Óscar.

"Tramposo y mentiroso tú", decía Maica, sin pelos en la lengua. Óscar le reprochaba que a la única persona que le habían pillado haciendo trampas era a ella y que cuando encienden los focos para el directo cambia por completo. "Será que tú no cambias cada cinco minutos", subrayaba, por su parte, Maica. Los dos entraban en una tensísima y fuerte discusión, hablando cada vez más fuerte y con el resto de concursantes como espectadores.

Maica, hundida tras la discusión