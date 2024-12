Suso Álvarez y Frigenti reaccionan a los tuits de Manu y Laura: "Hacen comunicados como si fueran los reyes"

Cuando los concursantes de Gran Hermano salen de la casa, muchas veces utilizan sus redes sociales como una herramienta de altavoz para expresar lo que opinan y sienten, por no estar más frente a cámaras las 24 horas del día . Este ha sido el caso de Manu y Laura quienes se han pronunciado en varias ocasiones a través de la 'X' para brindar opiniones, pensamientos, disculpas públicas y más en relación al concurso.

"Ser del medio para no entrar en conflicto con ningún grupo, pero acercarse y decir lo que quieren escuchar en momentos determinados del concurso según convenga se está viendo más que nunca, pero no os queréis enterar o no os conviene", han sido sus determinantes palabras que sirvieron como indirecta para referirse a Adrián.