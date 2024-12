Estos acontecimientos han provocado una crisis en el equipo azul y ha generado un aluvión de comentarios en las distintas redes sociales. Laura y Manu, miembros de este grupo, no han dudado en pronunciarse sobre estos hechos en sus perfiles de la red social X.

"Ser del medio para no entrar en conflicto con ningún grupo, pero acercarse y decir lo que quieren escuchar en los momentos determinados del concurso según convenga se está viendo mas que nunca, pero no os queréis enterar o no os conviene…", ha tuiteado el DJ.