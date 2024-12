Qué fue de Raquel Morillas, concursante de 'Gran Hermano 3': ahora vende cupones

Raquel Morillas fue una de las concursantes más emblemáticas de ' Gran Hermano 3 ', la misma edición que dio fama a Kiko Hernández, lo que no quiere decir que se mantuviera lejos de polémicas. De hecho, era todo lo contrario, su fuerte carácter pronto la hizo destacar y su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra , aunque breve, no dejó indiferente a nadie.

Salvó la vida, pero todavía acarrea las consecuencias y, actualmente, se gana la vida vendiendo cupones para la ONCE, desde el accidente tiene un grado de discapacidad. "Vendo cupones, es lo mejor que me podría haber pasado porque me lo paso pipa con la gente", explicó hace tiempo durante una entrevista para Sábado Deluxe.