23:00 H La sentencia de Violeta

Laura es la testigo sorpresa del juicio de Violeta y el juez pregunta si cree que la acusada es "creída" y "soberbia". "Creo que es un poco creída pero no tiene nada de malo, cuando te quieres, te quieres de verdad. Aunque eso sí, pero siempre hasta un cierto punto", comenta Laura.

"Te has creído la más sincera cuando has sido la mas falsa del concurso", añade Frigenti y Violeta responde tras concederle la palabra: "Siempre he ayudado a mis compañeras, a veces gasto bromas que me pueden pasar factura como decirme piropos pero creída no soy, lo hago de broma y hasta Edi me ha dicho más de una vez que pare. Soy una persona que me quiero mucho a mi misma pero jamás me he creído por encima de nadie".

Sin embargo, la audiencia sentencia con un 63% de los votos que Violeta es culpable, y por lo tanto, le da la razón al pueblo.