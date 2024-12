Ayer Juan defendía a Maica por activa y por pasiva y usaba el refranero para afirmar: “Donde las dan las toman” (y callar es bueno)

Comienzo hoy los daguerrotipos, esos perfiles moldeados según mi particular visión de los finalistas. Dado que son muchos y la mayoría han tenido un papel secundario en una historia en la que buena parte de los guionistas reales no llegaron a la final, serán textos más breves de lo acostumbrado, al menos la mayor parte de ellos. Comenzaré por Nerea y Jorge, siguiendo el resto en días posteriores. Antes de esto repasaremos alguna cosa del día de ayer en la casa de Guadalix de la Sierra.

No se quitan de la cabeza a Daniela y Maica, especialmente a esta última tras su tormentosa despedida del domingo. Con una visión bastante más positiva que la mía, la misma madrugada tras el debate y también ayer, defendía Ruvens que lo de Maica es un show y a él le parece divertido. Aparte de eso había dicho, y volvería a repetir, infinidad de críticas sobre su despedida desde plató, pero sabía buscarle el lado positivo. Está claro que Maica rema a favor del espectáculo y del propio programa. No tengo tan claro que sea lo que más le puede beneficiar.

Teniendo en cuenta la propia conveniencia de Maica no estoy de acuerdo con la visión tan favorable de Ruvens sobre su despedida. Maica se equivocó dando pábulo a los comentarios que Óscar y el propio Ruvens se pasaron haciendo durante semanas sobre que esta ella ha estado todo el rato haciendo un papel. La Maica incisiva y malota del domingo distaba mucho de la más inocente que hemos conocido en la casa. Les ha servido en bandeja el comentario a quienes aprovecharían cualquier cosa para repetir como primates las consignas de aquellos que siempre se consideraron dueños de la casa.

Juan está cansado de que le pregunten por Maica

Más a favor que el resto se ha mostrado Juan, defendido en su campaña por Vanessa y señalado como favorito para ganar por Maica. No se esperaría encontrarse con la suerte tan de cara. Juan defendía ayer a Maica por activa y por pasiva. En la sesión nocturna de radio decía lo siguiente: “Al final tienes que sacar esa rabia. Reaccionó a cosas que había visto y me pareció normal”. Y añadía: “Donde las dan las toman”. En este caso, decir “donde las dan las toman” es hacer un buen uso del refranero. Lo hubiera bordado si llega a decir: “Y callar es bueno”. Esto es lo que no están haciendo en la casa porque no paran, es que no paran de hablar de lo mismo.

Al propio Juan le hicieron en la radio al menos tres preguntas sobre Maica. A saber: Ruvens, Violeta, Nerea y Óscar estaban interesados en escuchar de Juan algo que solo les puede explicar Maica. Tal vez se lo puedan preguntar a ella en los tradicionales juicios donde vuelven a la casa concursantes y, tal vez, algún familiar. “No voy a pasarme lo que queda de concurso hablando de una persona que no está aquí”, aclaraba Juan. Me temo que los demás sí lo van a hacer. Al final, decidió abandonar la radio diciendo: “¿Por qué queremos humillar a una persona?”. Se podría llegar a entender cuando estaba en la casa porque era una rival, y ellos (como nosotros aquí fuera) pensaban que la más peligrosa con vistas a llevarse el maletín. ¿Pero ahora? Maica está fuera y no compite con nadie. El objetivo ha pasado a ser Juan. Que se vaya amarrando los machos.

Nerea: Escenas de matrimonio, antes de tiempo

Jorge: Es de otro tiempo, y no lo sabe

Moleskine del gato

Por primera vez no habrá un ‘minisúper’, sino dos. Nerea y Violeta se propusieron en conjunto y fueron confirmadas por unanimidad. No hay nada que guste más a algunos que los apoyos unánimes, y luego criticaban a Maica por llevarse una decepción por no tener el apoyo de Óscar. Un solo apoyo es menos importante que el de todos, eso está claro.

Ha falta de porcentajes ciegos demos por válidas las predicciones de Ruvens. Dice el director de cine que Violeta va primera, luego Juan y tercero Óscar. Después irían él mismo (Ruvens) y Edi, o viceversa. No lo menciona, pero está claro que pone en los dos últimos lugares a Nerea y Jorge. ¡Cielos! Los protagonistas de mis primeros daguerrotipos de la temporada.