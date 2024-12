La hermana de Lucía Rolek ha querido dar una explicación a este hecho a través de sus stories de Instagram: "Voy a explicaros el motivo por el cual no me propusieron como jefa de campaña y básicamente es que no acepté, me negué a participar por el simple hecho de que ahora mismo al único ganador que veo es a Juan y ya tenía escogido a sus dos candidatos, que iban a ser o Elsa o Vanessa".

"Sinceramente, en caso de que me escogiera Violeta, no iba a ser hipócrita. Considero que tenemos conversaciones pendientes y que ha tenido comportamientos, tanto ella como su madre, que no me han gustado y creo que he tomado la mejor decisión", ha añadido Silvia, revelando así que habría rechazado a la amiga de Nerea igual que hizo su hermana, que era la primera opción de la de Tembleque para que fuera su jefa de campaña.