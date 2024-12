Al ver a la murciana dando explicaciones sobre su concurso en 'El Debate de Gran Hermano', Desy ha tuiteado: "Maica dice: 'En la casa no paran de hablar de mí jajajaja chica, es normal ,hace dos días que la audiencia te expulsó por goleada porque no solo te pillaron el papel si no que te volviste un ser oscuro y cansino igual que Daniela"; un comentario con el que también deja claro su rechazo hacia Daniela.