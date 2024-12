La exconcursante señalaba que había cosas que no le habían gustado de Violeta: "Su actitud me ha decepcionado bastante, sobre todo, la que ha tenido con Daniela y Maica. No voy a hacer nada que vaya en contra de los concursantes. Siento decepción y no me nace ser su jefa de campaña". Violeta, por su parte, subrayaba que es su criterio, le guste o no a Lucía. La otra opción de Violeta era Vanessa. La gallega tampoco aceptaba: "Me he sentido engañada. Hay nominaciones de ella a traición... no puedo defender lo indefendible".