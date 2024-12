Nerea aclaró a Violeta algo que quedó en duda durante los juicios del martes y Edi negó categóricamente. Según le confesó a su amiga, Edi sí tonteo al principio con otra concursante, como dijo Maica. Se trata de la propia Maica. No dejó Nerea de poner las cosas en su contexto, porque eso fue muy al principio y antes de que llegase Violeta. Pero no era mentira, según ella. Más tarde, en las entrevistas, Nerea incidió en esto preguntando a Edi, aunque mencionó a Laura y Elsa, no a Maica. Edi negó la mayor, de nuevo.

Nadie podrá hacer lo mismo que hizo Nerea ayer con algo dicho por la hermana de Óscar. Me temo que es imposible confirmar la afirmación de que Maica y Daniela no estuvieron en los peores momentos de Óscar en la casa. Es una manipulación de la realidad tan zafia que hasta da vergüenza tener que desmentirlo. Son negacionistas que quieren reescribir la pequeña historia de estos últimos tres meses largos. Es cierto que Nerea dijo a Óscar que contase con ella porque no le dejaría solo. Pero con quien estuvo realmente lo recordamos todos. Eso sí, no solo le apoyaron ellas, se dieron apoyo mutuo, especialmente con Daniela.

Las entrevistas

Cosas interesantes y que me hicieron pensar en las entrevistas entre finalistas. Por ejemplo, cuando Juan le hace a Ruvens la observación de que se trata del concursante a quien menos hemos conocido. Coincide con lo que dije aquí el día de su expulsión: me hubiera gustado conocer a Rubén Pérez, no solo a Ruvens, el concursante. Este decía que no hace falta saber cosas de su vida privada para conocerlo, lo cual entra en contradicción flagrante con el reproche a Juan repetido mil veces por Óscar de que no sabemos ni el nombre de su novia. Una vez más, lo que vale para uno no es lo mismo que para otro. Eso sí, Ruvens reconoció su error de destripar las sorpresas del programa, que ha intentado corregir a su vuelta.

Juan sigue diciendo más cosas que el resto, posiblemente porque ha estado guardándose y callándoselas mucho tiempo. En su entrevista preveía que quedará tercero en la final y recordaba a Ruvens el siguiente episodio: “Te recuerdo cuando planeaste una estrategia con Violeta sin Edi, que si me lo hicieran a mí me dolería porque siempre estabais juntos, y como te salió mal nominaste a los tuyos para no salir a la palestra”. Lo más destacado del momento fue que Edi confirmaba lo dicho con sus gestos. Precisamente, el tono de las preguntas a Edi me pareció extrañamente duro, principalmente por parte de Óscar. Tuvo que defender este concursante que no quisiera seguir una estrategia en la que estaba también Laura.

Óscar no consintió que Juan le mencionase en sus respuestas, pero él no paró de hablar en las suyas de Maica. La diferencia es que Óscar sigue en el juego y, por tanto, es un rival, mientras que Maica ya no lo es. Nerea quiso poner en valor el secreto que hubo de defender durante las primeras semanas de concurso, así como que empezase enfrentada a Violeta y haya terminado siendo su BFF (mejores amigas para siempre). Y Violeta dio por bueno su paso por el programa por el veloz crecimiento personal y llevarse tanto a Nerea como al propio Edi (que le planteaba la pregunta). Según había confesado por la mañana está tranquila porque sabe que cuando salga se va a enterar rápidamente si siguen o no juntos. Es como los nominados a los Óscar cuyo premio se da al comienzo, que si no se lo llevan pueden seguir tranquilos viendo el resto de la gala.

Edi: Despectivo y desconsiderado con sus rivales

Edi fue nominado tan solo dos veces. De entre quienes llegaron a la mitad de la edición comparte con Óscar y Manu haber sido los que menos veces salieron a la palestra. Se protegieron ellos mismos y lo hicieron con bastante acierto, lo cual no es un reproche, ni mucho menos. Tampoco reprocho a Edi que se olvidase de haber estado bajo un paraguas muy útil y efectivo, como queda demostrado por los datos, cuando vio que le interesaba para protegerse a sí mismo y a Violeta. La escasa sintonía que tenía con Laura ayudó a que se apartase formalmente del grupo, aunque mantuvo a Ruvens como intocable.

Entendí que Edi no le dijera a Laura lo que pensaba de ella porque cuando hizo esbozó de una mínima crítica se lo tomó muy a mal, provocando con su respuesta una situación incómoda. Ojalá hubiera tenido los mismos miramientos hacia Vanessa, Daniela y Maica, con quienes fue implacable incluso aludiendo a asuntos menores y cuya escasa importancia hacía más evidente la intención de arrinconar a estas rivales. De haber podido hacerlo, no hubiera dudado en quitarles el plato de comida y la silla en la mesa del comedor, como hicieron con Óscar las primeras semanas. Edi no fue nunca conciliador ni intentó nunca arreglar sus diferencias con el contrario, algo que sí hicieron sus principales compañeros de grupo. Trató a todos, amigos y enemigos, con cierto desprecio, incluso a la que ha sido su pareja durante buena parte del concurso.

Edi no levantó la voz para protestar cuando sus amigos llamaban a Violeta “asaltacunas” y se burlaban de que estuviera saliendo poco menos que con una adolescente (Violeta no lo es, obviamente). Tampoco cuando en su presencia la llamaban “facilona” y cosas por el estilo. La cuestión sobre si seguirá con ella o no al salir me es completamente indiferente. Solo sé que su actitud, es baile de la Yenka (“izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, uno, dos, tres…”) que ha tenido con ella no ha sido por ser sincero y no engañarla, como dicen los bienpensados. Siento decir que, en mi opinión, ha sido para evitar que le puedan acusar de lo contrario si decide no continuar la relación.

Edi ha sido muchas veces el mejor entre los azules (no cuento los eternos candidatos tipo Luis o Jorge, y tampoco los satélites como Juan o la propia Violeta). Ha sido más independiente, más honesto y posiblemente mejor estratega que Ruvens, quien se llevó todos los honores. Su gran fallo es la frialdad que mostró con todos (salvo con Violeta, y no siempre) y ese desdén despectivo y desconsiderado con el que trató a quienes veía como sus rivales. Si se ha de cumplir el principio según el cual un concursante que hace daño conscientemente a un compañero (o varios) no puede nunca ganar este concurso, descartemos directamente a Edi.

Violeta: Simplemente egocéntrica

Si Violeta fuera narcisista necesitaría la adulación por parte de la gente a su alrededor. Es peor una persona egocéntrica pues ignora la opinión de los demás porque solo le interesa la suya. Esta concursante considerará que sale guapa o no en los vídeos según ella lo vea, sin importarle cómo la vean los demás. Cuando pregunta, si lo hace, es tan solo un formulismo, porque un egocéntrico no es necesariamente mal educado. De hecho, Violeta es amable casi siempre. Su carácter alegre y despreocupado podría convertirla en una mujer perfecta, si no fuera porque se considera la más clara, la más natural y, sobre todo, la más guapa.

Para Violeta, el resto de las chicas son mucho más feas que ella. A su pesar, siendo más feas salen mejor en los vídeos, y eso la trae por la calle de la amargura. ¿Qué invento es ese? Hace bien en no compartir su visión de los demás con sus amigas. No he visto que se lo dijese nunca a Nerea, pero sí a Edi. Sabe que a nadie sentaría bien que la llamaran fea. Más que fea, menos guapa que ella, porque más no existe. Cuando Violeta nació rompió el molde. Es tal la desafección que tiene ante la porción de realidad que le podrían aportar los demás y ella ignora, que cuando en los juicios del martes la acusaban de ser soberbia o engreída se le vino el mundo encima.

Haber centrado su concurso en la carpeta con Edi y no estar muy interesada en tomar parte en las decisiones de la casa la convierten en una concursante con escasa trascendencia. En cuanto a la estrategia en el concurso prefirió arrimarse a unos u otros como una veleta. De hecho, a veces hice la broma de que su nombre tendría que haber sido Veleta, que se diferencia poco de Violeta. Esto ha sido lo peor. No que haya entregado su concurso ciegamente a su relación con Edi. Tampoco que sea egocéntrica y bastante engreída, aunque no muestre con facilidad ambas cualidades. Y lo que más daño le hizo fue su simpleza como concursante.

Moleskine del gato

Cuando Jorge termine de aterrizar en el mundo real se va a llevar un chasco importante. No solo al ser consciente de que ha sido el primer expulsado con las votaciones en positivo. Es que solamente le votó un 3 % de la audiencia. Es de los porcentajes más bajos que se recuerdan. La primera humillación fue no lograr un defensor de campaña, la segunda que la audiencia le diera la espalda de forma tan cruel.

Así están los porcentajes ciegos para elegir el ganador de Gran Hermano: 36 %, 27 %, 16 %, 12 %, 5 % y 4 %. El porcentaje mayor ha crecido cuatro puntos y los demás repiten o varían en un punto solamente. Parece que la opción ganadora se afianza y aunque la diferencia es de tan solo 11 puntos parece suficiente para que sea complicado un cambio de tendencia. Tampoco parece que vaya a afectar mucho al resultado la salida de los dos menos votados, al sumar estos menos del 10 % de los votos (el 9, exactamente). Menos si una de ellas es Nerea, con lo cual saldría la última concursante con parte de su corazón rosa, porque sus votos no irán a parar directamente a Óscar o Ruvens. Que Nerea y Violeta estuviesen en peligro junto a Juan en la votación en positivo de la gala 13 puede dar alguna pista sobre lo que pase con las expulsiones de esta noche.