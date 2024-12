La presentadora, que les ha recordado a sus seguidores de Instagram que ya pueden ver en Mitele PLUS el primer programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' de esta edición para conocer a los nuevos solteros y solteras, ha compartido un vídeo que grabó en el avión que la llevaba a República Dominicana el pasado mes de septiembre para dar inicio a las grabaciones de la nueva edición. En él, explica que el equipo del programa siempre le hace llegar un dossier con unas fichas de las nuevas parejas y con los vídeos de su casting para que sepa cómo son cada una antes de conocerlas en persona.

"Me da la sensación de que va a ser una locura en todos los sentidos. Yo voy con súper power, con muchísimas ganas", confiesa la periodista al ver a las nuevas parejas, sobre las que comenta: "Me gustan mucho las parejas, tienen muy buena pinta, me encantan". En el vídeo, también cuenta que es la primera vez que 'La isla de las tentaciones' se graba en septiembre y que tenía muchas ganas porque llevaba un año y medio sin desplazarse hasta República Dominicana a grabar porque la séptima temporada se grabó a comienzos del verano de 2023.