Las parejas de 'La isla de las tentaciones 7' que siguen juntas

El amor no es sencillo, no hay más que preguntarle a las parejas que protagonizaron 'La isla de las tentaciones 7' para verlo. Sobrevivir a esta experiencia como pareja parece mucho más complicado conforme avanzan las ediciones y se van viendo comportamientos y situaciones que tienden a repetirse. A pesar de ello, no queda ninguna duda de que mientras existan parejas que quieran enfrentarse al reto, habrá una audiencia dispuesta a disfrutar y sufrir con ellos.