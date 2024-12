La etapa de Edi en 'Gran Hermano' finalizó durante la pasada gala del concurso, en donde una doble expulsión dejó a la casa con tan solo cuatro finalistas: Ruvens, Óscar, Violeta y Juan. Violeta fue sin duda la más afectada por la expulsión del gallego, completamente desolada tras saber la decisión de la audiencia y envuelta en un mar de dudas estos últimos días por qué estará haciendo Edi fuera del programa. Ion Aramendi ha querido preguntar a Laura, madre de Violeta , sobre la marcha de Edi y si ha tenido ocasión de hablar con él o no. Todo esto ha ocurrido durante la parte exclusiva de mitele PLUS.

La madre de Violeta sacaba pecho por Edi: "Es un chico que, al principio, no expresó su personalidad y sus cosas... estuvo manejado por unas cuantas en el concurso, se vio claro". Laura miraba de reojo a Elsa y esta no tardaba en saltar: "A mí no me señales, eh. Yo no manejo a nadie". "Sí, sí, por ti también. Y fuera también", aseguraba la madre de Violeta, muy segura de sus palabras. "Edi tiene 34 años y hace lo que le da la gana", subrayaba Elsa, visiblemente molesta tras lo que acababa de escuchar.