En el caso de Juan , cabe recordar que no serían 300.000, si no 150.000 euros los que compondrían su premio. El bailarín fue expulsado y Adrián decidió utilizar el poder de resucitarle para convertirle de nuevo en concursante de pleno derecho. A cambio, los dos reducían su premio a la mitad en caso de convertirse en ganadores.

Pero esto no es motivo para que su alegría no sea la misma que la de sus compañeros. De hecho, su emoción es tal, que no dudaba en bailar en varias ocasiones a lo largo de la gala, algunas de ellas a petición de Jorge Javier.