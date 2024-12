Violeta y Edi vuelven a estar juntos en la casa de 'Gran Hermano' y parece ser que el destino ha querido verlos a ambos en la final del reality más famoso de la televisión, además de la audiencia, partícipe y clave en el futuro de los dos en el concurso. Y es que la joven se salvaba frente a una Daniela que había resultado imparable para sus oponentes hasta entonces, habiéndose salvado de la expulsión en múltiples ocasiones. Pero esta vez, Violeta iba a salvarse y la alegría de Edi no podía ser mayor. No obstante, nuevos baches vuelven a aparecer entre ellos.

Y es que Edi se está mostrando últimamente "prudente" en cuanto a su relación con Violeta y "honesto" con ella. "Me cuesta creer que existe el amor para toda la vida. Mantener esa lealtad y no desear otras cosas, no, eso no creo", le Edi a Violeta. Pero Violeta lo tiene claro: no cambiaría a su pareja "con el que tiene sexo impresionante y al que le quiere, por una noche".