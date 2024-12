Todas las galas

23:29 H Las alianzas de la edición

Después de la discusión entre Ruvens y Óscar contra Juan, pasan a hablar de las estrategias y alianzas que se han formado durante la edición. Ruvens asegura que: "Deberíamos haber roto el juego de los de en medio y haber ido los azules y fresis a por Luis, Nerea, Jorge y etcétera. Estuvimos apunto de hacerlo, Daniela quería pero fue Maica quien se negó".

"A mi me parece que eso es jugar con la cabeza y yo nunca lo haría, yo he nominado con el corazón. Esa estrategia no hubiera funcionado porque a la hora de la verdad, Edi no habría nominado a Nerea teniendo a Maica para nominar. No voy a nominar a una persona con la que me llevo bien por estrategia dejando sin punto con los que he tenido conflictos, no lo veo bien", responde Violeta y Juan añade que piensa igual.

"Yo aquí es que no he venido a jugar de corazón", responde Ruvens y Violeta añade: "Cada uno juega como quiere, yo lo respeto pero no lo comparto".

"No digas que tu no has hecho estrategia porque me nominaste junto a Vanessa y Javier y no te tembló el pulso. Y lo sé porque cuando salisteis del confesionario me mirasteis y señalasteis, así que ten autocrítica y no vayas de lo que no eres", grita Óscar de repente a Juan en el salón. "Que no me grites más, que no sabes hablar si no es a voces, que eres un pesado. No quiero hablar contigo, yo no hablo con la gente gritando, pesado que eres un pesado", responde Juan y Óscar se levanta del sofá y se muda a la cocina para seguir con el monólogo.

"Eres un mentiroso, todo esto te lo estas inventado porque no fue así. No te enteras de que te nominamos por cómo eres, porque no nos gusta tu actitud, ¿entiendes? No por estrategias", sigue Juan y Ruvens pregunta a Óscar que qué pruebas tiene al respecto.

"Yo lo que tengo es una intuición de que hicisteis estrategias para subirme a mí, así que no digas que no has hecho estrategias", responde Óscar y Juan rompe a reír: "¿Estas montando toda esta película por una intuición tuya? Tu no estás bien, Óscar, no es normal lo que haces y dices por una intuición que no tiene nada que ver con la realidad, ¿tu te estas escuchando?".