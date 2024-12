La polémica no tardaba en saltar con Edi recién salido de la casa, Elsa subía un vídeo con el gallego en el hotel que hacía saltar las alarmas de la química entre ellos, algo de lo que ya se habló en su momento, lo que ambos han querido aclarado en el plató del debate de 'Gran Hermano'.

Edi aseguraba que no sintió ningún tipo de atracción por Elsa: "Es una persona que no me llamó la atención cuando entró en la casa, pero cuando la conoces, es lo típico que se te hace más bonita esa persona. Nunca sentí nada por ella y creo que nunca sintió nada por mí".

Ion Aramendi preguntaba a Elsa por si ha tenido algún tipo de atracción por este después de las declaraciones que dijo sobre el gallego al ser expulsada: "Reitero lo que dije, yo soy una persona muy cerrada y los últimos tres días que estuve en la casa, Edi y yo estuvimos más tiempo juntos y eso, quieras que no, te despierta algo, pero no de sentimientos, de conocer a la persona. Estoy más tiempo con él, me expulsan y se acabó, él tiene su vida dentro de la casa, yo tengo la mía fuera y ya está".

Edi y Elsa explican las polémicas imágenes de su reencuentro

Además, ambos daban explicaciones sobre la polémica que ha provocado las imágenes del reencuentro entre ambos justo después de que este saliera de la casa de Guadalix.

Edi aseguraba que se encontraban en el hotel, sin ningún tipo de intención, algo que confirmaba ella: "Eran las tres y media pasadas, había silencio absoluto y oigo un poco de ruido, escuche la voz de Edi, que estaba con sus padres y un amigo. Era un momento muy bonito, no vino a plató y no le había visto, me apetecía estar con mi amigo y darle un abrazo".