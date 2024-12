Edi se pronuncia tras la polémica del vídeo con Elsa: "No quiero conflictos"

Al compartir la historia de manera pública, la polémica no tardó en estallar y los cuestionamientos a los concursantes por la cercanía que muestran tener en el vídeo. A partir de entonces han salido a la luz cientos de críticas y teorías en redes de que ambos han pasado la noche juntos y que el gallego ha sido infiel con la toledana, unos titulares que han hecho a Edi pronunciarse y aclarar lo sucedido a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Quiero aclarar una cosa: ayer al llegar al hotel, de camino con mis padres a la habitación me encontré con Elsa en el pasillo y fue en ese momento cuando se grabó el vídeo que tanto revuelo está causando. He dormido con mis padres y solo he visto a Elsa dos minutos en presencia de mi familia", compartió en sus historias el gallego para apaciguar las aguas y brindar los detalles de lo que ocurrió detrás el vídeo.