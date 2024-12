Todo comenzaba con un Juan respondiendo a un zasca que le había propinado la madre de Ruvens: "Este programa se trata de una convivencia. Lo primero que hay que tener es compañerismo". Y sacaba pecho por su madre , quien había recibido las críticas del resto de defensoras por el carácter que suele mostrar al defender a su hijo Juan: "Si estoy aquí es por eso que está ahí fuera mi madre defendiéndome. Y si me critican por la espalda , es normal que mi madre me defienda".

Por alusiones, Ruvens señalaba que su madre había repetido lo que el había dicho en múltiples ocasiones desde la casa de 'Gran Hermano': "Cristina no sé lo que está dando, porque yo estoy dentro y ella fuera. Pero he visto que en un minuto has tenido más protagonismo que tu hijo en la última semana", le decía directamente a la defensora de Juan.