"Jorge tiene comentario de la Prehistoria"

23:48 H La Violeta del futuro

"Me he visto con los ojos brillantes y sonrientes en el vídeo, lo ha clavado todo. Si estoy así dentro de 50 años yo contentísima, me falta algún tatuaje por ahí pero me veo feliz y para mi es lo más importante", comenta Violeta al presentador tras ver su vídeo del futuro en el que aparece su yo dentro de 50 años.