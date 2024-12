Hasta aquí por hoy

13:46 H Recuerdos rosas

"A ver cómo están las fresitas", dice Óscar. "Pues rebeldes", asegura Ruvens con homenaje incluido. Óscar espera que se les haya pasado, ahora que todo va a terminar y él no va a ganar (dice). Dice también que a él no le hubiera sentado mal que ganaran ellas.

Óscar sigue quejándose de su bulto. "¿Y si pido un relajante muscular?", pregunta. Pero Ruvens y Juan le quitan la idea. El primero porque dice que eso es si vas a tener tiempo de descansar. Y el segundo porque dice que "eso te relaja hasta la lengua". Y puede que hoy haya que hablar.

El caso es que como no hay relajante, la lengua sigue a lo suyo y la de Óscar comenta lo guapos que salen todos menos él en sus vídeos. Pero Adri Ay, Adri. "Qué guapo sale Adri. Me he enamorado. Se lo tengo que comunicar", la lengua de Óscar ya se ha encargado de hacerlo.