Llega la gran final de 'Gran Hermano', el programa de prime time con mejor share de la temporada

Las galas de los jueves, que han mejorado en 1,8 puntos el cierre de la anterior edición con anónimos (14,3%), han arrasado además en su franja de emisión, duplicando a la segunda opción (7,8%). Además, también han sido lo más visto por el target comercial (18,4% vs. 6,6%), por los espectadores de todas las edades con especial seguimiento entre los jóvenes de 25 a 44 años (24% vs. 9,7% de Cuatro, segunda opción) y de 13 a 24 años (18,8% vs. 10,4% de Cuatro, también segunda opción) y en 13 de los 15 mercados autonómicos.