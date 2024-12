Edi aclara qué relación va a tener con Elsa tras la salida de Violeta de 'Gran Hermano'

Desde que Edi salió expulsado de 'Gran Hermano' el jueves pasado y Elsa subió a sus redes un vídeo en el que aparecían dándose cariño, se ha especulado mucho sobre qué relación tienen los dos exconcursantes . Él compartió un comunicado en el que explicaba que no habían estado juntos más de dos minutos y que sus padres habían sido testigos del encuentro, que tuvo lugar en el pasillo del hotel en el que se alojan los exconcursantes, pero con la salida de Violeta se ha reactivado el asunto.

La amiga de Nerea, que tuvo que salir de la casa porque no contaba con el apoyo suficiente para llegar a la gran final, vio el vídeo anoche en la semifinal y aseguró que estaba tranquila: "Yo sé lo que valgo, si me pierde, él sabrá". Pero en las redes sociales muchos seguidores del formato comentaron que no debería estarlo porque creen que la vasca y el gallego derrochan demasiada complicidad para ser solo amigos.