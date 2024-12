Juan se alzó como el flamante ganador de este 'Gran Hermano' de anónimos que tan enganchado nos ha tenido a la pantalla desde que se abrieron las puertas de Guadalix de la Sierra de nuevo. Pero está bien recordar que se ha llevado la mitad del premio , 150.000 euros, puesto que Adrián utilizó la vida extra para que regresara a la casa, lo que dejaba a ambos en caso de victoria final con la mitad del bote. Juan ha desvelado en el último debate de 'Gran Hermano' si compartirá con Adrián o no el premio y en qué se lo gastará.

"Sobre todo, un viaje que nos vamos a hacer los dos. Creo que nos vamos a ir a Maldivas a disfrutarlo nosotros dos", señalaba Juan, claro y conciso. Con esto, Juan deja claro que le recompensará a Adrián en un futuro y en un sitio paradisiaco total. Un gesto que no pasó desapercibido para nadie y menos para Juan, que de no ser por Adrián seguramente no estaría hablando como ganador este domingo en el plató de 'Gran Hermano'.