Manu aseguraba que, al ver las imágenes de algunos comportamientos de él con Laura en la casa de Guadalix, no le gusta cómo ha actuado en ciertos momentos: "Empatizo con ella, me duele haber actuado así en momentos, siento que me he fallado a mí mismo también". Aunque quería dejar claro que "no solo reculaba o avanzaba con ella respecto a los gritos del exterior" porque también lo ha hecho en momentos en los que estaban solos los dos: "No solo eran cosas de fuera, aunque entiendo que ella ha pensado eso de mí en algunos momentos".