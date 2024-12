"En alguna ocasión has habado dentro de la casa has hablado de que tenías algo fuera , ¿quién es 'pingüi'? ¿por qué nunca has hablado de ella? ", le preguntaba Ion Aramendi al ganador de esta edición refiriéndose a su pareja.

Juan, pese a que aseguraba que prefería no dar muchos detalles, revelaba el motivo por el que nunca ha dado detalles sobre su novia: "Ella no quería entrar en este mundo, queríamos respetar nuestra intimidad y lo tenía que respetar como pareja. No quise hablar, aunque me hubiera gustado compartirlo con mis compañeros".