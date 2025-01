"Sé que sale la entrevista de Ángel y no la pasa bien, me duele no estar con él en un momento así", decía Ana Herminia completamente rota, a lo que añadía: "Soy la mano que mece la cuna, que lo hago por dinero. Que quiero ser famosa y que es una trepa, estoy harta de eso".

Como también le explicaba al 'Súper' que está en el programa para que se vea que "es de carne y hueso, que no es ninguna desgraciada y que no es lo que quieren pintar" de ella.

Entre lágrimas, le decía a sus compañeros "que no ha hecho nada", a lo que Aurah le apoyaba: "Si no has hecho nada, dilo. Es lícito que llores y te desahogues, la gente que te quiera como eres y los que no te quieran que les den".