Carlos Sobera le preguntaba entonces si deseaba decirle algo de manera directa a la canaria y él se lanzaba: "Creo que aunque pienses que la boda ha sido cutre, porque sé que está acostumbrada a un nivel de vida que nosotros no . Si no te gusta la boda, lo mejor es un poco de educación y no decirlo. Hay que tener elegancia", insistía.

Pero ella le interrumpía de nuevo para argumentar su postura: "Yo me senté a defenderme porque mi amigo Ángel y Ana no me defendieron cuando me tenían que defender".