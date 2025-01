Como también se emocionaba mucho Álex Ghita al escuchar este mensaje, que le daba fuerza para seguir. José María Almoguera no iba a ser menos, al que se le podía ver muy emocionado con lo que estaba viendo solo él en la pantalla y que agradecía a su expareja: "No hay nada más bonito en este planeta, no me lo esperaba, se lo tengo que agradecer mucho a su madre. Es muy duro porque es una noche para los niños y se merecen toda la atención posible, no poder prestarle toda mi atención me cuesta, pero al final esto lo estoy haciendo para que él tenga un buen futuro y me quedo con esto".