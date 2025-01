Los concursantes han tenido una sorpresa en la noche de Reyes en la casa de Guadalix , las primeras nominaciones de esta edición de ‘GH DÚO’ , las que iban a hacer por parejas y tríos. Los que no podían nominar al trio de Marieta, Sergio y Manuel, al ser inmunes, ni Aurah Ruiz que es la infiltrada del concurso .

Los Reyes Magos dejaban unos regalos en la casa de Guadalix que iban a tener mucho que ver para nominar, como que el que recibiera el carbón no iba a poder dar puntos .

Ana Herminia: Aurah, al ser la infiltrada y no concursante del concurso, solo podía nominar Ana Herminia. La que le daba dos puntos a Vanessa, Javi y Romina porque hay cosas que no, pero no tengo nada en contra de ellos.