"El mes que lo dejamos no sé si fue miedo al compromiso, que me agobié o qué pero llevábamos ya dos o tres meses cuando empezamos, me empecé a agobiar y se lo dije ", cuenta.

Así que en ese instante supo que tenía fuertes sentimientos hacia ella. "Se me partió el alma", asegura. Cree que está muy enamorado porque, cuando vio a Alba con otro, cayó en las veces en las que ha vivido algo igual y apenas sufrió. "He visto a exnovias mías enrollarse con otro y me la ha sudado siempre", dice. Pero asume que no podía acusarle a ella de algo. "Lo habíamos dejado, no podíamos pedir explicaciones", añade.