Gerard y Alba llevan un año de relación. Los comienzos de la pareja no fueron nada fáciles. El miedo al compromiso de Gerard y las demandas de Alba detonaron la relación un día de Navidad. Pero cuando al tiempo él la vio besándose con otro en una discoteca, reaccionó y se dieron otra oportunidad. Ahora en 'La isla de las tentaciones' buscan resolver del todo sus problemas, y de nuevo se han topado con obstáculos.

Pero no hizo falta que Alba llegase a ver siquiera las imágenes, ya que uno de los solteros se lo contó en la villa. "Me estás vacilando. ¿Qué hace aquí?", reaccionó totalmente 'en shock' por la casualidad.

No tardó mucho Alba en enterarse aún más sobre el acercamiento de Gerard y Aída ya que a la noche siguiente Sandra Barneda sorprendió a las chicas mostrándoles las primeras imágenes de sus novios antes de la 'Ceremonia de collares'.

" ¡La vagina en el cuello! Los hombres son unos mentirosos (...) ¡Ella quiere mi vida! ¡Quiere ser yo! (...) Eso no es amor. Son faltas de respeto constantes. Una tras otra", reaccionó Alba llorando y alzando la voz, muy enfadada por ver los bailes de su novio y asegurando que con ella "nunca baila porque dice que no sabe bailar".

Alba soltó toda su frustración con Gerard nada más verle. La pareja protagonizó delante de todos una gran discusión en la que ella le pidió explicaciones por lo que había visto. "¡Eres un guarro! ¿Qué haces subiéndote a una tía encima? ¿Ves normal un co** en tu nuca? ¡Hablando con Aída! Te dije que no. ¡Y bailando con ella! ¡Has hecho un sándwich bailando y conmigo nunca bailas", le espetó Alba a su novio.

Gerard se excusó diciendo que no había sabido quién era Aída, pero Alba no atendía a razones y le advirtió que iba a vengarse.

Más tarde, a la 'Ceremonia de collares' se unieron las solteras y no tardaba en saltar la tensión entre Alba y Aída. "¡Eres una sinvergüenza! Sabiendo que era mi novio... Me has faltado el respeto a mí y a mi novio", le reprochó Alba a la soltera, pero ella negó que le conociese.