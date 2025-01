En ese momento, muchos espectadores del programa comentaron la gracia que les hacía la frase, pero también lo mucho que les había desconcertado sentir que Alba estaba mirando a ratos a su novio y a ratos a la cámara . Es por eso que le han preguntado directamente a la alicantina de 23 años si tiene nigtasmo ocular, que provoca que la persona que lo padece no controle voluntariamente el movimiento de sus ojos.

La examiga de Aída Vila ha aclarado que no sabía que existía el nigtasmo y que tampoco estaba mirando a la cámara: "Quería recalcar esto ya que no miraba a ninguna cámara y menos en un momento así... Es cierto que tengo ese tic desde pequeña y yo siempre había pensado que era simplemente un tic o algo normal en mí. Sobre todo me pasa cuando estoy nerviosa o en momentos de ansiedad y estrés".