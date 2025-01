La frase se ha hecho viral en las redes sociales, donde muchos ya califican a Alba de "reina", pero otros la han comenzado a criticar porque piensan que no debería haber actuado así con Gerard y mucho menos haber dicho esa frase que algunos califican de "soez" y "vulgar". Al recibir esas críticas, la alicantina ha decidido darles respuesta con un vídeo en sus stories de Instagram , en el que le ha pedido a sus followers que le digan qué les ha parecido el primer episodio.

"Todas las críticas que sean constructivas son bienvenidas. ¿A los haters que os puedo decir? Mi madre me quería tener, sí o sí quería una niña, por eso me parió por coñ*, no por la nuca, así que aquí estoy, viviendo, feliz y encantada de la vida", han sido las declaraciones de Alba, que también ha querido darle las gracias a los fans que le han mandado mensajes bonitos.