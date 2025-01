Las chicas se enfrentan en la 'Ceremonia de collares' a las primeras imágenes de la tablet de Sandra Barneda

Las chicas han empezado 'La isla de las tentaciones 8' por todo lo alto. Tras su primer día en el paraíso, las participantes no contaban con que verían sus primeras imágenes en la 'Ceremonia de collares' con los solteros y solteras. Antes de que sus novios llegasen a la ceremonia, Sandra Barneda sorprendió a las chicas sacando la tablet y anunciando: "Hay imágenes para vosotras".

El pánico se apoderó de Alba, Bayan, Ana, Anita y Andrea rápidamente. "Me va el corazón a mil", expresó Alba. "Estoy atacada", coincidió Andrea. Cuando comenzaron las imágenes, las chicas vieron lo que había sido la primera noche en Villa Montaña entre sus novios y las solteras.

Las participantes no pudieron creerse la actitud de sus parejas tras las primeras horas de su separación. Vieron bailes, juegos en la piscina, declaraciones de intenciones... A cada imagen, la indignación iba en aumento. Y tras el visionado, aparecieron las lágrimas y los monumentales enfados. "¡Vagina en el cuello! De p*** madre", reaccionó Alba viendo el juego de la piscina.

Ana rompió a llorar. "Esto cambia la historia. Los hombres no valen para nada. Dejo mi relación aquí. Esto me va a servir para ser otra persona. Le destruyo la vida, pobrecito, me da hasta pena por él. Los chicos cuando ponen los cuernos da igual si tines un Ferrari al lado que quieren ir en triciclo. No me está dando mi lugar. No voy a poder con esto. No merezco esto, necesito un hombre", explicó sozollando tras haber visto a Fran también jugando.

Pero sin duda quien tuvo la reacción más acalorada fue Alba, que vio a Gerard con una examiga, Aída. "Esta chica quiere ser yo. ¡Quiere tener mi vida!", se quejó. Alba se mostró muy molesta con el hecho de que él no hubiese puesto distancia con ella. "Cuando está conmigo él nunca baila porque dice que no sabe bailar. No entiendo nada", expresó llorando y amenazando con irse "a casa".

"Yo me he quedado 'en shock' al escuchar a mi novio brindar 'por lo que surja'. ¿Cómo que por lo que surja? Encima estaba con dos chicas pegado... No sé. No le reconozco", dijo por su parte Anita ante la soltura de Montoya con las solteras.

Andrea estaba muy seria. Decía que estaba "respirando para tranquilizarse". Había escuchado a Joel decir que ella no le "aportaba mucho". "Estoy triste y decepcionada porque no lo entiendo. Si no es feliz conmigo, ¿qué hace conmigo?", confesaba.

La única que no vio imágenes demasiado preocupantes fue Bayan, ya que había visto a Eros bailar con tres chicas rubias. Es decir, todo lo contrario a ella. "No he visto que haya hablado nada fuera de lugar pero es un poco 'shock' verle de fiesta sin mí", apuntó.

