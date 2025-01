Tras conocer la explosiva reacción de Montoya a las imágenes de las chicas en Villa Montaña, las colaboradoras Marta Peñate y Lucía Sánchez han sido las elegidas por las cinco protagonistas para descubrir qué fue lo que vio el novio de Anita para reaccionar tan efusivamente. ¡Las colaboradoras se han quedado en shock! La reacción de ambas colaboradoras la hemos podido ver durante 'El Debate de las Tentaciones' que se ha emitido este miércoles en mitele PLUS en exclusiva para suscriptores.

Sandra Barneda no entendía nada: Marta Peñate y Lucía Sánchez veían las imágenes de Anita en la villa de las chicas (es decir, lo que Montoya vio en la tablet durante el estreno de 'La isla') y no daban crédito. "A ver, un momento. ¿Qué está pasando?", preguntaba la presentadora. Marta Peñate bromeaba: "¿Esto es la primera noche? ¡Bienvenido a 'La isla de las tentaciones!" . "¡Madre mía!", señalaba, por su parte, Lucía Sánchez. Ambas se quedaban completamente anonadadas, sin apenas poder articular palabra.

Makoke les preguntaba a las dos colaboradoras si veían normal la reacción que tiene Montoya y que pudimos ver en el avance del estreno. "Se deberían de haber levantado todos", apuntaba Lucía. Por su parte, Marta Peñate se mostraba incrédula: "Es verdad que es la primera vez que yo veo en una primera fiesta ese desfase. Me ha chocado muchísimo". Ana, novia de Fran, reconocía que el primer día de fiesta con los tentadores, el resto de las chicas iban "muy fuertes", al contrario de ella, que iba "más cerrada": "Era demasiado para el primer día".

"Después de estas imágenes se os debería caer la cara de vergüenza", apuntaba, tajante, Marta Peñate. Lucía no sabía cómo describir lo que acababa de ver: "Yo he visto una cosa ahí entre un montón de gente que se pasa de madre". ¿Qué será lo que han visto Marta Peñate y Lucía Sánchez -durante 'El Debate de las Tentaciones' que se ha emitido este miércoles en mitele PLUS- para haber reaccionado así? Habrá que esperar para saberlo.